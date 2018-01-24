В Давосе прошли переговоры Порошенко и Лагард

Как сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко, после встречи Порошенко заявил, что Украина готова к продолжению сотрудничества с Фондом, как индикатором доверия к проведению внутренних реформ.

Сегодня с Кристин Лагард мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ, - сообщил глава государства, добавив, что он подтверждает готовность к продолжению сотрудничества с МВФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее о встрече Порошенко и Лагард сообщал пресс-секретарь МВФ Джерри Райс. По его словам, их переговоры должны состоятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Врамках встречи Кристин Лагард и Петр Порошенко обсудят украинские реформы, принятие которых необходимо для продолжения финансирования со стороны фонда, - отметил пресс-секретарь.