Украинская делегация прибыла на форум в Давос

Отмечается, что 24-26 января министр финансов Украины Александр Данилюк вместе с президентом страны примут участие в форуме.

Также лидер страны проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями финансовых организаций и представителями иностранных компаний.

Порошенко и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях форума в Давосе.

В свою очередь, украинская делегация встретится с руководителями международных финансовых организаций, представителями мирового бизнеса и крупнейшими инвесторами. Планируется в ходе этих встреч, обсудить процесс реформ на Украине и дальнейшее сотрудничество.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко 24-26 января примет участие в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.