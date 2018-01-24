13:29 24.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская делегация прибыла на форум в Давос

Украинская делегация во главе с президентом  Украины Петром Порошенко в среду 24 января, приехала на официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме. Об этом сообщается на сайте Минфина Украины.

Украинская делегация прибыла на форум в Давос

Отмечается, что 24-26 января министр финансов Украины Александр Данилюк вместе с президентом страны примут участие в форуме.

Также лидер страны проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями финансовых организаций и представителями иностранных компаний.

Порошенко и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях форума в Давосе.

В свою очередь, украинская делегация встретится с руководителями международных финансовых организаций, представителями мирового бизнеса и крупнейшими инвесторами. Планируется в ходе этих встреч, обсудить процесс реформ на Украине и дальнейшее сотрудничество.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко 24-26 января примет участие в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

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