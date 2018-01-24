Тиллерсон призвал Россию ускорить выполнение минских соглашений

Об этом он заявил в среду, 24 января, вот время разговора по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщает пресс-служба Госдепа, во время беседы Тиллерсон отметил предстоящую встречу специального представителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента Росии Владиславом Сурковым.

Кроме того, Тиллерсон обсудил с Лавровым проблемы, связанные с Сирией и Северной Кореей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер планирует провести встречу с помощников президента Российской Федерации Владиславом Сурковым 26 января. Встреча должна состоятся в Дубае.