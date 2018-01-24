23:26 24.01.2018 | Политика | Новости
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Тиллерсон призвал Россию ускорить выполнение минских соглашений

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Российскую Федерацию ускорить выполнение минских соглашений о прекращении огня на территории оккупированного Донбасса.

Тиллерсон призвал Россию ускорить выполнение минских соглашений

Об этом он заявил в среду, 24 января, вот время разговора по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщает пресс-служба Госдепа, во время беседы Тиллерсон отметил предстоящую встречу специального представителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента Росии Владиславом Сурковым.

Кроме того, Тиллерсон обсудил с Лавровым проблемы, связанные с Сирией и Северной Кореей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер планирует провести встречу с помощников президента Российской Федерации Владиславом Сурковым 26 января. Встреча должна состоятся в Дубае.

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