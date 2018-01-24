В АП опубликовали список новых членов ЦИК, представленных Порошенко

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, всего в перечне 13 фамилий. Согласно представлению, которое будет направлено в Верховную Раду Украины пять мест в списке отведено представителям "Блока Петра Порошенко".

"Народный фронт" представил трех кандидатов, все остальные фракции - по одному.

При этом "Батькивщина" не выдвинула ни одного представителя.

Таким образов в список, вошли:

Басалаева Алла - "Видродження";

Ефремова Ирина - "Народный фронт";

Бернацька Наталья - "Народный фронт";

Кустова Светлана - "Блока Петра Порошенко";

Вербенский Михаил - "Блока Петра Порошенко";

Лотюк Ольга - "Блока Петра Порошенко";

Плукар Виталий - "Блока Петра Порошенко";

Шипилов Леонтий "Народный фронт";

Желтова Ольга "Блока Петра Порошенко";

Синица Надежда и Юзькова Татьяна - "Радикальная партия Олега Ляшко";

Слипачук Татьяна - "Воля народа";

Радченко Евгений - "Самопомощь".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко во время встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства. Как отмечается, лидер страны также подписал письмо об освобождении от должности членов ЦИК в связи с окончание срока их полномочий. Поскольку, Порошенко считает, что процесс подбора кандидатов затянулся.