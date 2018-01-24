Президент Чехии официально поручил Бабишу сформировать правительство

Об этом передает чешское издание Ceska Televize.

Как отмечатеся, Бабишу для повторного формирования правительства не нужна 101 подпись депутатов. В связи с этим у нового состава кабинета министров есть шанс получить доверие парламента.

При этом Милош Земан подчеркнул, что пока не исключает, что президентом может стать кто-то другой. В таком случае он будет придерживаться обещания назначить Андрея Бабиша премьер-министром в течение следующего месяца.

В ответ Бабиш сказал, что его политическая сила ANO уже начала переговоры с другими партиями по формированию правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Чехии Милош Земан выступил за усиление сотрудничества с Россией и Китаем. Земан утверждает, что стоит начинать первыми налаживать хорошие торгово-экономические отношения с КНР и Россией, даже вопреки наложенным санкциям.