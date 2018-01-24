15:11 24.01.2018 | Политика | Новости
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Президент Чехии официально поручил Бабишу сформировать правительство

Глава государства Чехии Милош Земан в очередной раз поручил премьеру Андрею Бабишу сформировать кабинет министров.
 

Президент Чехии официально поручил Бабишу сформировать правительство

Об этом передает чешское издание Ceska Televize.

Как отмечатеся, Бабишу для повторного формирования правительства не нужна 101 подпись депутатов. В связи с этим у нового состава кабинета министров есть шанс получить доверие парламента.

При этом Милош Земан подчеркнул, что пока не исключает, что президентом может стать кто-то другой. В таком случае он будет придерживаться обещания назначить Андрея Бабиша премьер-министром в течение следующего месяца.

В ответ Бабиш сказал, что его политическая сила ANO уже начала переговоры с другими партиями по формированию правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Чехии Милош Земан выступил за усиление сотрудничества с Россией и Китаем. Земан утверждает, что стоит начинать первыми налаживать хорошие торгово-экономические отношения с КНР и Россией, даже вопреки наложенным санкциям. 

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