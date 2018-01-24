21:15 24.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184915:Polishuk

Порошенко в Давосе встретился с Нетаньяху

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 24 января, в Давосе провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Порошенко в Давосе встретился с Нетаньяху

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, Порошенко в очередной раз пригласил Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину.

Как написал в своем Twitter пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, Порошенко во время встречи выразил благодарность за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций по Крыму в декабре 2017 года. Собеседники также подчеркнули необходимость дальнейшей активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем, а также подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

Напомним, 23 января в Давосе стартовала очередная сессия Всемирного экономического форума, основной темой которого будет "Создание общего будущего в разделенном мире".

Как сообщал УРА-Информ, Президент Украины Петр Порошенко в среду, 24 января, прибыл в Швейцарию.

Глава украинского государства примет участие во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе.

Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме Герус вважає, що вугілля з приватної шахти Януковича принесе користь В Донецкой области горит склад горюче-смазочных материалов - ФОТО, ВИДЕО Мадрид прекращает работу представительства Каталонии в Брюсселе
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив