Порошенко переговорил с Волтером о выполнении Россией минских соглашений

Во время переговоров речь шла о выполнении Россией минских договоренностей. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией безопасности положений Минских договоренностей.

Вместе с тем по них мнению, на сегодняшний день абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск.

Порошенко и Волкет также отметили, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы.

Говорити также о принятом законе Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элементе общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, спецпредставитель США Курт Волкер во вторник прибыл с визитом в Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, вчера вечером Волкер и генерал армии Украины Виктор Муженко обсудили отношения в оборонной сфере.