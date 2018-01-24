Михаил Згуровский стал главой набсовета "Укроборонпрома"

Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" во вторник вечером, 23 января, избрал председателя концерна.
Им стал ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского Михаил Згуровский. Как сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", его заместителем был избран бывший главнокомандующий Военно-воздушных сил Украины, генерал-лейтенанта Ярослав Скалько.
В сообщении ведомства также сказано, что совет также призвал Кабинет министров Украины как можно скорее назначить еще двух членов наблюдательного совета, которые должны быть иностранными специалистами мирового уровня с международным военным и управленческим опытом. При этом один из них должен занять должность второго заместителя председателя совета.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 января президент назначил ректора "КПИ" Михаила Згуровского членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".