Михаил Згуровский стал главой набсовета "Укроборонпрома"

Им стал ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского Михаил Згуровский. Как сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", его заместителем был избран бывший главнокомандующий Военно-воздушных сил Украины, генерал-лейтенанта Ярослав Скалько.

В сообщении ведомства также сказано, что совет также призвал Кабинет министров Украины как можно скорее назначить еще двух членов наблюдательного совета, которые должны быть иностранными специалистами мирового уровня с международным военным и управленческим опытом. При этом один из них должен занять должность второго заместителя председателя совета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 января президент назначил ректора "КПИ" Михаила Згуровского членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".