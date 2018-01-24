19:57 24.01.2018 | Политика | Новости
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Мадрид прекращает работу представительства Каталонии в Брюсселе

Правительство Испании решило закрыть представительство Женералитата Каталонии в Брюсселе. Об этом сообщает издание RTBF.

Мадрид прекращает работу представительства Каталонии в Брюсселе

Министерство иностранных дел Испании рекомендовало сотрудникам представительства вернуться домой и ждать дальнейшую информацию. Кроме того, ведомство напомнило, что офис Каталонии в Брюсселе находится под опекой Мадрида.

Отметив, что о решении Мадрида закрыть представительство стало известно через несколько часов после встречи экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона с новым спикером регионального парламента Рожером Торренте.

Однако, как стало известно, встречу перенесли в другое место.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон снова выдвинут кандидатом на пост главы региона.

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