Мадрид прекращает работу представительства Каталонии в Брюсселе

Министерство иностранных дел Испании рекомендовало сотрудникам представительства вернуться домой и ждать дальнейшую информацию. Кроме того, ведомство напомнило, что офис Каталонии в Брюсселе находится под опекой Мадрида.

Отметив, что о решении Мадрида закрыть представительство стало известно через несколько часов после встречи экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона с новым спикером регионального парламента Рожером Торренте.

Однако, как стало известно, встречу перенесли в другое место.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон снова выдвинут кандидатом на пост главы региона.