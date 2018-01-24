17:32 24.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Крым массово заселяют россиянами, - Джемилев

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в Крым заехали от 500 тысяч до одного миллиона граждан Российской Федерации. 

Крым массово заселяют россиянами, - Джемилев

Соответствующие заявление он сделал на своей странице в Facebook.

По его словам, политика Кремля по вытеснению с полуострова коренного населения и заселению его россиянами вызывает хаос во всем мире. Поскольку, есть понимание того, что противники тщательно засекретили данные о миграции населения на полуостров.

Вместе с тем Джемилев напомнил, что в соответствии с Женевской конвенцией года о защите гражданского населения в военное время от 1949, такие действия относятся к разряду военных преступлений.

"Анализ даже открытых источников свидетельствует о перемещении Россией в Крым за четыре года оккупации от пятисот тысяч до миллиона своих граждан", — сказал лидер крымскотатарского народа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в оккупировано Россией Крыму в поселке Новый Мир и городе Старый Крым вновь прошли обыски. Российская ФСБ обыскивала дома крымских татар. После чего один из местных жителей был арестован.

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