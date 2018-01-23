22:15 23.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер проведет встречу с Сурковым 26 января

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер планирует провести встречу с помощников президента Российской Федерации Владиславом Сурковым 26 января.

Волкер проведет встречу с Сурковым 26 января

Встреча должна состоятся в Дубае. Об этом во вторник, 23 января в комментарии "Голосу Америки" сообщил сам Волкер.

Напомним, сейчас Волкер находится в Киеве. В среду он планировал посетить Донбасс, однако поездка не состоится в связи с погодными условиями.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня вечером Волкера намерен встретится с президентом Украины Петром Порошенко.

Вместе с тем Волкер в Киеве уже провел встречу с генералом армии Украины Виктором Муженко. Во время встречи американский дипломат был проинформирован о текущей ситуации на Востоке Украины. Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

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