Волкер проведет встречу с Сурковым 26 января

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер планирует провести встречу с помощников президента Российской Федерации Владиславом Сурковым 26 января.
Встреча должна состоятся в Дубае. Об этом во вторник, 23 января в комментарии "Голосу Америки" сообщил сам Волкер.
Напомним, сейчас Волкер находится в Киеве. В среду он планировал посетить Донбасс, однако поездка не состоится в связи с погодными условиями.
Как сообщал УРА-Информ, сегодня вечером Волкера намерен встретится с президентом Украины Петром Порошенко.
Вместе с тем Волкер в Киеве уже провел встречу с генералом армии Украины Виктором Муженко. Во время встречи американский дипломат был проинформирован о текущей ситуации на Востоке Украины. Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.