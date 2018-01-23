05:00 23.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер на этой неделе посетит Киев и Донбасс

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Украину.

Волкер на этой неделе посетит Киев и Донбасс

На этой неделе он побывает в Киеве и на Донбассе. Как сообщает Украинская служба "Голоса Америки" в понедельник, 22 января, ссылаясь на комментарий самого политика, в среду, 24 января, он отправится на восток Украины для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе.

При этом уже 25 января он проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве, а в пятницу, 26 января, в Дубаи Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Вместе с тем Волкер назвал "шагом назад" прошлую встречу с Сурковым в Белграде, отметив, что Российская Федерация была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча Волкера и Суркова состоится "в ближайшее время".

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