06:00 23.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Во вторник состоятся выборы главы Конституционного суда

Во вторник, 23 января, состоятся выборы председателя Конституционного Суда Украины.

Во вторник состоятся выборы главы Конституционного суда

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте суда. В частности, в документе указано, что состоится специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины на котором будет продолжение рассмотрения проекта Регламента Конституционного Суда Украины.

Затем пройдут выборы председателя Конституционного Суда Украины, - говорится на сообщении.

Напомним, 23 декабря конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного суда Украины по квоте президента Украины Петра Порошенко. Комиссия решила рекомендовать на должность судьи Конституционного суда Украины шесть человек.

Как сообщал УРА-Информ, первым в списке указан Сергей Головатый. Также в списке - Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павла Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.

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