В Минобороны США допускают ухудшение гуманитарного кризиса в Сирии

По словам министра США, турецкое вторжение в Сирию действительно отвлекает от международных усилий по борьбе с боевиками "Исламского государства".

Вместе с тем Мэттис отметил, что такие действия Турции могут ухудшить гуманитарный кризис в других частях Сирии. Кроме того, он не исключает, что возобновление боевых действий в Афринском регионе Сирии может быть использовано боевиками ИГИЛ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", официальная Анкара объявила о начале военной операции против курдов на юге-востоке страны, а также приграничных сирийских территориях под названием "Оливковая ветвь". Военная операция Турции в сирийском Африне, контролируемом курдами, началась «де-факто» с трансграничного обстрела. При этом никакие турецкие подразделения пока в регион не входили.