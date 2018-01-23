16:13 23.01.2018 | Политика | Новости
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В Минобороны США допускают ухудшение гуманитарного кризиса в Сирии

Наземное и воздушное наступление Турции против курдов на северо-западе Сирии скорее всего ухудшит ситуацию в других частях государства. Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис, передает The Associated Press.

В Минобороны США допускают ухудшение гуманитарного кризиса в Сирии

По словам министра США, турецкое вторжение в Сирию действительно отвлекает от международных усилий по борьбе с боевиками "Исламского государства".

Вместе с тем Мэттис отметил, что такие действия Турции могут ухудшить гуманитарный кризис в других частях Сирии. Кроме того, он не исключает, что возобновление боевых действий в Афринском регионе Сирии может быть использовано боевиками ИГИЛ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", официальная Анкара объявила о начале военной операции против курдов на юге-востоке страны, а также приграничных сирийских территориях под названием "Оливковая ветвь". Военная операция Турции в сирийском Африне, контролируемом курдами, началась «де-факто» с трансграничного обстрела. При этом никакие турецкие подразделения пока в регион не входили.

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