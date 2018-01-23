Трамп продолжил финансирование федерального правительства

Как сообщает Reuters, закон продлевает финансирование работы федерального правительства до 8 февраля.

Ранее работа американского правительства была приостановлена 20 января из-за отсутствия согласованного бюджета федеральных ведомств. Принять бюджет помещали разногласия республиканцев и демократов по вопросу финансирования ряда программ.

Демократы потребовали включить в проект бюджета меры по защите 700 тысяч нелегальных иммигрантов, которые въехали в США в несовершеннолетнем возрасте.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверенно заявляет, что сократит финансирование ООН, если страны проголосуют против признания Иерусалима столицей Израиля.