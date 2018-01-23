08:59 23.01.2018 | Политика | Новости
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Трамп продолжил финансирование федерального правительства

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства. Это позволит американским федеральным ведомствам возобновить работу после вынужденного трехдневного перерыва.

Трамп продолжил финансирование федерального правительства

Как сообщает Reuters, закон продлевает финансирование работы федерального правительства до 8 февраля.

Ранее работа американского правительства была приостановлена 20 января из-за отсутствия согласованного бюджета федеральных ведомств. Принять бюджет помещали разногласия республиканцев и демократов по вопросу финансирования ряда программ.

Демократы потребовали включить в проект бюджета меры по защите 700 тысяч нелегальных иммигрантов, которые въехали в США в несовершеннолетнем возрасте.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверенно заявляет, что сократит финансирование ООН, если страны проголосуют против признания Иерусалима столицей Израиля.

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