21:34 23.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184835:Polishuk

Порошенко по телефон обсудил со Столтенбергом взаимодействие с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 23 января, провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Порошенко по телефон обсудил со Столтенбергом взаимодействие с НАТО

Во время разговора глава государства обсудил взаимодействие Украины с НАТО. Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко рассказал Генеральному секретарю о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения огня со стороны российских оккупационных войск.

Вместе с тем Порошенко подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Президент также выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках Комиссии Украина - НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главы генеральных штабов 29 стран-членов НАТО отметили положительную динамику реформ сфер безопасности и обороны в Украине, тесно связанные с восстановлением украинской территориальной целостности.

Поделиться
Читайте также:
 
В среду Украину охватит морозный воздух, местами метели НБУ во вторник продал на аукционе 47,3 миллионов долларов В Германии в небе столкнулись самолет и вертолет, погибли четыре человека - ФОТО Порошенко подписал закон о мониторинге публичных закупок
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив