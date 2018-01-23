Порошенко по телефон обсудил со Столтенбергом взаимодействие с НАТО

Во время разговора глава государства обсудил взаимодействие Украины с НАТО. Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко рассказал Генеральному секретарю о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения огня со стороны российских оккупационных войск.

Вместе с тем Порошенко подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Президент также выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках Комиссии Украина - НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главы генеральных штабов 29 стран-членов НАТО отметили положительную динамику реформ сфер безопасности и обороны в Украине, тесно связанные с восстановлением украинской территориальной целостности.