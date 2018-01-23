ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарной ситуации в Крыму и на Донбассе

В частности, резолюция касается ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Автором текста резолюции является представитель Литвы Эгидиюс Варейкис.

Как сказано на сайте ПАСЕ, Ассамблея встревожена гуманитарной ситуацией, которая является следствием продолжающейся российской войны против Украины, которая проходит в определенных районах Донецкой и Луганской областей, а также оккупации и попытки присоединения Крыма к Российской Федерации.

По данным Ассамблеи, на сегодняшний день более четырех миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Вооруженный конфликт занял более десяти тысяч. человек. Число людей, получивших ранения во время войны, достигло более 24 тыс. человек.

Кроме того, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, и почти полмиллиона человек ищут убежища в других странах, большинство из которых находятся в Российской Федерации.

Принятый текст резолюции призывает российские власти прекратить всякую финансовую и военную поддержку незаконным вооруженным группам в Донецкой и Луганской областях. При этом, согласно документу, Россия должна обеспечивать соблюдение прав человека и безопасности всех людей, проживающих в оккупированном Крыму, и обеспечить беспрепятственный доступ к аннексированному Крыму международным организациям. Указано, что после оккупации в 2014 году 44 украинца исчезли в Крыму, 6 из них были найдены мертвыми, 17 были уволены, двое - осуждены, а 19 все еще считаются пропавшими без вести. Все стороны войны должны освобождать и обменивать всех военнопленных и людей, захваченных во время войны, - указано в резолюции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 23 января, ПАСЕ приняла резолюцию о языках нацменьшинств без упоминания об Украине.