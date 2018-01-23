Лекарства на 2018 год могут поставить в первом квартале

Заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина поведала, что закупки медицинских препаратов за деньги госбюджета 2018 года уже в процессе.
Об этом сообщает РБК-Украина. Согласно словам министра, наша страна благодаря международным организациям стала формировать процесс закупки, а именно с декабря 2017 года. Также Стефанишина имеет большую надежду, что закупки произойдут намного быстрее, чем в предыдущие годы.
"Примерные сроки поставок зависят от того, когда Минфин утвердит бюджетный паспорт по программам закупок лекарств", - подчеркнула замминистра.
Кстати, министра здравоохранения предположила, что это произойдет в первом квартале.
Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", препараты для лечения гемофилии для детей и взрослых закуплены за средства государственного бюджета 2017 года и доставлены в Украину. Общая стоимость лекарства составляет, по меньшей мере, 155 млн гривен.