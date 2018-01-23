Канаду призвали присоединиться к "плану Маршалла" для Украины

Так, Консервативная партия Канады верит в основанную на принципах международную политику и в соблюдение хорошей традиции о предоставлении руки помощи тем, кто хочет мира, свободы и безопасности.

В таком случает, представители наиболее оппозиционной партии призывают правительство Трюдо поддержать долгосрочный пакет помощи Украине, предложенный Литвой в партнерстве с ЕС.

Как считает Джеймс Безан, что "план Маршалла" поможет Украине укрепить прочные связи с западными союзниками и поможет получить необходимые инвестиции для экономического роста.

Также депутат отметил, что Канада должна работать вместе с ЕС и НАТО над поддержкой Украины и привлечением власти России к ответственности за ее незаконные действия в Украине.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", власти США планируют потратить более 200 миллионов долларов на ремонт и строительство военных объектов в Исландии, Норвегии и странах Восточной Европы в рамках инициативы по "сдерживанию российской агрессии".