18:56 23.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Главу Госаудита обвинили в незаконном обогащении

Во вторник, 23 января, руководителю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой объявлено о подозрении в незаконном обогащении в размере 10 млн грн.

Главу Госаудита обвинили в незаконном обогащении

Об этом сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

По словам сотрудников НАБУ, чиновница подозревается в незаконном обогащении и подачи декларации. К примеру, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро.

К слову, все нажитое имущество нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы. Также выяснилось, что Гаврилова внесла недостоверные сведения в е-декларации в 2015 году (более 2,86 млн грн.) и 2016 году (более 4,67 млн грн.).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Едином государственном реестре деклараций появились данные об имущественном положении Игоря Райнина – главы администрации президента Украины

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