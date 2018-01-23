Главу Госаудита обвинили в незаконном обогащении

Об этом сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

По словам сотрудников НАБУ, чиновница подозревается в незаконном обогащении и подачи декларации. К примеру, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро.

К слову, все нажитое имущество нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы. Также выяснилось, что Гаврилова внесла недостоверные сведения в е-декларации в 2015 году (более 2,86 млн грн.) и 2016 году (более 4,67 млн грн.).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Едином государственном реестре деклараций появились данные об имущественном положении Игоря Райнина – главы администрации президента Украины