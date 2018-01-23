02:00 23.01.2018 | Политика | Новости
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Евросоюз ввел санкции против семи высокопоставленных чиновников Венесуэлы

В Европейском союзе ввели санкции в отношении семи высокопоставленных представителей Венесуэлы. Соответствующее заявление Службы внешних действий ЕС обнародовано на сайте Европейского Совета.

Евросоюз ввел санкции против семи высокопоставленных чиновников Венесуэлы

Отмечается, что такое решение было принято поскольку политическая, социальная и экономическая ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться.

Совет решил ввести санкции в отношении семи лиц, занимающих официальные посты, с немедленным вступлением в силу. Эти люди участвуют в несоблюдении демократических принципов и верховенства закона, а также в нарушении прав человека.

Санкциями предусмотрено запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС. Такие ограничительные меры направлены на содействие развитию демократических общих решений, которые могут обеспечить политическую стабильность в стране и позволить решать насущные потребности населения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет Европейского союза утвердил европейскую программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

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