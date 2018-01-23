Евросоюз ввел санкции против семи высокопоставленных чиновников Венесуэлы

Отмечается, что такое решение было принято поскольку политическая, социальная и экономическая ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться.

Совет решил ввести санкции в отношении семи лиц, занимающих официальные посты, с немедленным вступлением в силу. Эти люди участвуют в несоблюдении демократических принципов и верховенства закона, а также в нарушении прав человека.

Санкциями предусмотрено запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС. Такие ограничительные меры направлены на содействие развитию демократических общих решений, которые могут обеспечить политическую стабильность в стране и позволить решать насущные потребности населения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет Европейского союза утвердил европейскую программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.