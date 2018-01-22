Встреча "нормандской четверки" на уровне министров может состоятся в рамках Мюнхенской конференции, - Климкин

На встрече речь пойдет об освобождении наших заложников и наших политических заключенных. Об этом в понедельник, 22 января, в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Он также напомнил, что именно этим двум вопросам была посвящена его последняя беседа с главой МИД России Сергей Лавров. Мы говорили о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в "нормандском формате" на уровне министров.

Пока что, к сожалению, четкого видения, какими будут результаты этой встречи, нет, - пояснил Климкин, добавив, что в понедельник обсудит этот вопрос с коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем, а во вторник – с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Напомним, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, последняя встреча глав государств " нормандской четверки" состоялась в Берлине 20 октября 2016 года, а последняя встреча глав МИД в "нормандском формате" состоялась 18 февраля 2017 года.