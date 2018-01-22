20:05 22.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Запорожье в День соборности развернули 25-метровый флаг и протянули живую цепь через Днепр - ФОТО

В День Соборности в Запорожье местные жители развернули 25-метровый государственный флаг, а затем протянули живую цепь на мосту через Днепр на 320 метровом.

В Запорожье в День соборности развернули 25-метровый флаг и протянули живую цепь через Днепр - ФОТО

Как сообщают местные СМИ, именно так запорожские активисты отметили 99 годовщину со дня провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.

На площади Героев Революции Достоинства в центре Запорожья представители нескольких политических сил скандировали "Слава Украине, смерть врагам", "Одна единая свободная Украина".

Кроме того, запорожцы устроили флешмоб "Цепь единения" на 320-метровом арочном мосту через Днепр. Несколько сотен активистов и сотрудники управления юстиции в Запорожской области, взявшись за руки, построили на мосту "живую цепь", символически объединив Украину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник утром, 22 января, на мосту Патона жители столицы образовали живую цепь соборности. Она должна объединить берега Днепра. Как сообщил инициатор мероприятия Вадим Васильчук на своей страничке в Facebook, для участников подготовили сюрприз - привезли броненосец "Петлюра".

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