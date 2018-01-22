В понедельник Украина празднует День Соборности

Во всех города страны сегодня пройдет ряд мероприятий, посвященных этому событию. Так, в частности, в Киеве руководство страны и города возложит цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому.

Как сообщает пресс-служба столичной городской администрации, подобные мероприятия пройдут возле памятников, памятных знаков и мест захоронений деятелей УНР и ЗУНР, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников революции достоинства и Антитеррористической операции на Донбассе.

Кроме того, 22 января на мосту Патона состоится акция "День соборности Украины", а на тротуарной части улицы Крещатик в тот же день состоится Всеукраинская казначейская акция “Объединим Украину.

Ко Дню Соборности также в музеях и библиотеках города откроют экспозиции по истории УНР и ЗУНР, которые расскажут о том, какую роль они сыграли в процессе обретения Украиной независимости. Также будет организовано читательские конференции, книжные тематические выставки, фотовыставки и тому подобное.

В КГГА также напоминают, что в этом году Украина будет отмечать 99-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-украинской народной республики.

Напомним, День Соборности Украины - праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года.

Также в этот день принято вспоминать иное событие, которое состоялось ровно на год раньше 22 января 1918 - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в столице перекроют станцию метро " Театральная" из-за празднования Дня Соборности Украины. Работа станции прекратиться в восемь часов утра. Будет закрыт выход из подземного перехода станции "Театральная" к Музею истории Киева.