В понедельник Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии

Франция, в частности, подчеркивает необходимость обеспечения гуманитарного доступа. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на своей страничке в Twitter.

Он также напомнил, что Франция была инициатором экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Напомним, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии.

Как сообщал УРА-Информ, отряды "Свободной сирийской армии", в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии "Демократический союз". Первым этапом операции являются бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн. На воскресенье была запланирована наземная операция.