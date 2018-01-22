05:00 22.01.2018 | Политика | Новости
100184670:Polishuk

В понедельник Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии

Совет Безопасности Организации объединенных наций в понедельник, 22 января, проведет консультации по ситуации в Сирии.

В понедельник Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии

Франция, в частности, подчеркивает необходимость обеспечения гуманитарного доступа. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на своей страничке в Twitter.

Он также напомнил, что Франция была инициатором экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Напомним, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии.

Как сообщал УРА-Информ, отряды "Свободной сирийской армии", в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии "Демократический союз". Первым этапом операции являются бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн. На воскресенье была запланирована наземная операция.

Поделиться
Читайте также:
 
Молдова обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела через СМИ В Индии сгорел склад фейерверков, 17 человек погибли Гройсман пояснил причины падения гривны В центре Праги сгорел отель, погибли четыре человека
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив