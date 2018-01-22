Украина разорвала 35 соглашений с Россией

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на итоговой пресс-конференции сегодня, 22 января.

Согласно его словам, на конец 2017 года закончилась работа с межгосударственными, межправительственными, межведомственными документами связанными Россией.

Климкин также отметил, что в очереди на денонсацию еще восемь украинско-российских документов. К слову, работа над этим будет продолжаться.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр МИД Украины Павел Климкин попросил усилить давление на РФ при помощи санкций. Санкции против РФ следует ввести для защиты прав граждан в оккупированном Крыму.