17:59 22.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина разорвала 35 соглашений с Россией

Украинское правительство денонсировало 35 соглашений с Россией, начиная с 2014 года, когда страна-агрессор захватила Крым и начала военные действия на Донбассе.

Украина разорвала 35 соглашений с Россией

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на итоговой пресс-конференции сегодня, 22 января.

Согласно его словам, на конец 2017 года закончилась работа с межгосударственными, межправительственными, межведомственными документами связанными Россией.

Климкин также отметил, что в очереди на денонсацию еще восемь украинско-российских документов. К слову, работа над этим будет продолжаться.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр МИД Украины Павел Климкин попросил усилить давление на РФ при помощи санкций. Санкции против РФ следует ввести для защиты прав граждан в оккупированном Крыму.

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