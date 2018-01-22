20:32 22.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина готова перенести из Минска переговоры по Донбассу, - Климкин

Украина готова перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска на любую другую площадку.

Украина готова перенести из Минска переговоры по Донбассу, - Климкин

Если будет обоснованное понимание, что изменение локации принесут пользу, то мы переместимся. Об этом в понедельник, 22 января, на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

При этом глава ведомства пояснил, что проблема того, что происходит на Минском площадке - проблема нежелания понять, что происходит. Теперь статус тех, кто представляет Донбасс нам понятен. Минск, Астана или иное место - не является определяющим, - отметил министр, добавив, что не видит того, каким образом перенос минской площадки в Астану предоставит Украине плюсы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 января президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил перенести из Минска в Казахстан переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

В свою очередь сегодня заместитель министра иностранных дел республики Казахстан Ержан Ашикбаев заявил, что Казахстан рассмотрит возможность проведения на своей территории переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, если такое обращение поступит.

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