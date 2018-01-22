Украина готова дать отпор агрессору, если он начнет наступление, - Порошенко

В борьбе с агрессором сейчас Украина ощущает мощную поддержку международных партнеров и готова к отпору. Об этом в понедельник, 22 января, выступая во время торжественного собрания по случаю Дня Соборности и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики, заявил президент страны Петр Порошенко.

Он также отметил, что в борьбе с агрессором, Российской Федерацией, сегодня Украина поддерживают ее международные партнеры. Вместе с тем глава государства заверил, что это позитивное отличие сегодняшней ситуации от той, которая была сто лет тому назад.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в понедельник утром, 22 января, почтил память первых погибших Героев Небесной сотни. Об этом на своей страничке в сети Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. По его словам, сегодня утром президент начал день в память первых погибших Героев Небесной сотни Сергея Нигояна и Михаила Жизневский.