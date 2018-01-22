США жестоко раскритиковали атаку на отель в Кабуле

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

Отмечается, что Вашингтон критикует ужасное нападение на гостиницу Intercontinenta, 21 января, в Кабуле. Все американцы скорбят по погибших, будь то афганцы или граждане других стран.

Глава Госдепартамента выразил глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Также он добавил, что находится в контакте с афганскими властями относительно расследования инцидента.

Тиллерсон подчеркнул, что такого насилия не должна испытывать никакая страна в мире. Он также указал, что действиям Талибана, который взял ответственность за теракт, нет никакого оправдания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле, погибли 18 человек. Среди них - девять граждан Украины. При этом еще двое лиц до сих пор не опознаны.