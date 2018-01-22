16:14 22.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российская пропаганда подрывает суверенитет в мире, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины 22 января заявил, что представителям СМИ важно найти способ противодействовать распространению фейков из РФ в украинском информационном пространстве.

Российская пропаганда подрывает суверенитет в мире, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно словам Порошенко, украинцам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в пределах европейских стандартов отношений власти и оппозиции.

"Время от времени на них клюют даже те медиа, которые позиционируют себя как глубоко украинские, патриотические, европейские", - отметил он.

Также лидер страны подчеркнул, что российская пропаганда подрывает суверенитет и демократию во всем мире, и способы противодействия ей ищут на уровне Евросоюза и отдельных ее стран-членов.

"И мы координируем наши усилия снаружи с нашими партнерами, а внутри страны я рассчитываю на саморегуляцию и предложения со стороны украинского медиа-сообщества", - заявил президент.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина готова дать жесткий отпор агрессору в случае его попытки наступления. В борьбе с агрессором сейчас Украина ощущает мощную поддержку международных партнеров и готова к отпору, заявир ранее Петр Порошенко.

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