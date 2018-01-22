Российская пропаганда подрывает суверенитет в мире, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно словам Порошенко, украинцам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в пределах европейских стандартов отношений власти и оппозиции.

"Время от времени на них клюют даже те медиа, которые позиционируют себя как глубоко украинские, патриотические, европейские", - отметил он.

Также лидер страны подчеркнул, что российская пропаганда подрывает суверенитет и демократию во всем мире, и способы противодействия ей ищут на уровне Евросоюза и отдельных ее стран-членов.

"И мы координируем наши усилия снаружи с нашими партнерами, а внутри страны я рассчитываю на саморегуляцию и предложения со стороны украинского медиа-сообщества", - заявил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина готова дать жесткий отпор агрессору в случае его попытки наступления. В борьбе с агрессором сейчас Украина ощущает мощную поддержку международных партнеров и готова к отпору, заявир ранее Петр Порошенко.