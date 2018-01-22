Путин уволил Грушко с должность постпреда России при НАТО

Соответствующий указ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации России. Согласно документу Грушко Александра Викторовича освобождается от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора в Брюсселе, Королевство Бельгия.

Вместе с тем другим указом Путин назначил Грушко заместителем министра иностранных дел России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители в Североатлантическом альянсе хотят выдвинуть обвинения России в осознанном введении в заблуждение касательно количества военнослужащих, которые приняли участие в учениях "Запад-2017".