15:49 22.01.2018 | Политика | Новости
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Пучдемон претендует на кандидатуру главы Каталонии

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон снова выдвинут кандидатом на пост главы региона. Об этом сообщил новый председатель каталонского парламента Роже Торрент, после консультаций с главами парламентских партий.

Пучдемон претендует на кандидатуру главы Каталонии

Как отметил председатель, решение по этому поводу будет известно, после того как парламент проголосует по кандидатуре Пучдемона до 31 января.

Известно, что Роже Торрент также является сторонником независимости Каталонии от Испании.

В свою очередь, испанская генпрокуратура запросила в Верховном суде страны повторный ордер на арест Карлеса Пучдемона. Из-за того, что он покинул территорию Бельгии и прибыл в Данию. Этот выезд за пределы Бельгии стал для Пучдемона первым после того, как он бежал в Брюссель, чтобы избежать судебного преследования в Испании.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон настаивает на том, чтобы Мадрид восстановил его правительство в Каталонии.

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