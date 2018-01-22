Пучдемон претендует на кандидатуру главы Каталонии

Как отметил председатель, решение по этому поводу будет известно, после того как парламент проголосует по кандидатуре Пучдемона до 31 января.

Известно, что Роже Торрент также является сторонником независимости Каталонии от Испании.

В свою очередь, испанская генпрокуратура запросила в Верховном суде страны повторный ордер на арест Карлеса Пучдемона. Из-за того, что он покинул территорию Бельгии и прибыл в Данию. Этот выезд за пределы Бельгии стал для Пучдемона первым после того, как он бежал в Брюссель, чтобы избежать судебного преследования в Испании.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон настаивает на том, чтобы Мадрид восстановил его правительство в Каталонии.