Прокуратура Испании просит выдать ордер на арест Пучдемона в Дании

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Сообщается, что не так давно Пучдемон заявил о намерении в понедельник, 22 января, принять участие в дебатах на тему "Каталония и Европа на распутье демократии?", которые состоятся в университете Копенгагена.

Поэтому, риск задержание Пучмедона очень реален, однако есть надежда, что датская власть откажется выдавать какой-либо ордер.

Пучдемон впервые покинул территорию Бельгии после того, как с осени 2017 года находился там из-за уголовного преследования в Испании за попытку провозгласить независимость Каталонии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что будет управлять новым каталонским парламентов на расстоянии.