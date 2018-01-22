12:50 22.01.2018 | Политика | Новости
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Прокуратура Испании просит выдать ордер на арест Пучдемона в Дании

Государственная прокуратура Испании запросила в Верховном суде ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который покинул Бельгию. В настоящее время политик перебывает в Дании.

Прокуратура Испании просит выдать ордер на арест Пучдемона в Дании

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Сообщается, что не так давно Пучдемон заявил о намерении в понедельник, 22 января, принять участие в дебатах на тему "Каталония и Европа на распутье демократии?", которые состоятся в университете Копенгагена.

Поэтому, риск задержание Пучмедона очень реален, однако есть надежда, что датская власть откажется выдавать какой-либо ордер. 

Пучдемон впервые покинул территорию Бельгии после того, как с осени 2017 года находился там из-за уголовного преследования в Испании за попытку провозгласить независимость Каталонии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что будет управлять новым каталонским парламентов на расстоянии.

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