13:32 22.01.2018 | Политика | Новости
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Президентом ПАСЕ избрали итальянца Микеле Николетти

В понедельник, 22 января, в Страсбурге на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы был избран новый президент ПАСЕ.

Президентом ПАСЕ избрали итальянца Микеле Николетти

Им стал итальянец Микеле Николетти. Как сказано на сайте пресс-службы ПАСЕ Николетти только что стал 31-м президентом Ассамблеи.

При этом после голосования новый президент отметил, что ПАСЕ не должна прекращать открыто осуждать любое нарушение прав человека, совершенное в любой части нашего континента. Не может быть и не должно быть никаких свободных зон. Однако эта защита прав человека будет еще сильнее, если мы сможем совместить ее с возрастающим единством между нашими народами, - заявил он во время своего выступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Страсбурге в понедельник, 22 января, начала свою работу Парламентская Ассамблея Совета Европы. Она продлится до 26 января. Украинскую делегацию возглавляет народный депутат Владимир Арьев. В повестке дня - дебаты по различным вопросам, выступления высокопоставленных должностных лиц, избрание президента ПАСЕ и Комиссара Совета Европы по правам человека.

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