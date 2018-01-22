Порошенко пообещал подписать закон о деоккупации Донбасса - ФОТО

Соответствующие заявление глава украинского государства сделал в ходе выступления по случаю Дня Соборности Украины.

Как известно, в законе Россия признается государством-агрессором. Согласно словам Порошенко, реакция Москвы на документ еще раз подтвердила нужность такого законодательного определения.

"На воре шапка горит, и он хочет избежать международной ответственности за свои преступления. В отличие от России, которая только ищет любой повод, чтобы их не выполнять, Украина неуклонно придерживается и будет придерживаться своих обязательств, - отметил президент.

Также Петр Порошенко напомнил, что закон подтверждает приоритетность мирного, политико-дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш планирует в 2018 году решить конфликт на Донбассе.