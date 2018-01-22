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Порошенко не встречался с Путиным с момента заключения минских соглашений - АП

Президент Украины Петр Порошенко не проводил встреч с президентом России Владимиром Путиным.

Порошенко не встречался с Путиным с момента заключения минских соглашений - АП

Никаких переговоров не было со времени заключения минских договоренностей. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе Администрации президента.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире российского телеканала заявил, что Путин и Порошенко поддерживают контакты и проводят встречи, о которых не сообщают прессе.

Как сообщал УРА-Информ, в июле 2017 года Порошенко по телефону провел переговоры в "нормандском формате". В них принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Переговоры продолжались два часа.

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