17:18 22.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин считает провокацией попытку РФ вернуть Украине оружие из аннексированного Крыма

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал провокацией попытку Российской Федерации вернуть Украине оружие из аннексированного Крыма.

Климкин считает провокацией попытку РФ вернуть Украине оружие из аннексированного Крыма

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 году.

По словам Климкина, никакого официального предложения или дипломатической ноты по поводу оружия не было, он считает это провокацией. Поскольку, согласно конвенции 1907 года о правилах ведения войны, оружие должно начинать возвращаться после заключения мира.

Но никакого диалога по этим вопросам не было и украинское правительство не будет делать вещей, которые могут ослабить политическую позицию.

Напоследок министр напомнил, что ослаблять политическую и юридическую позицию Украины его команда не собирается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, которые сложились после "референдума" в оккупированном Крыму. При этом глава российского дипломатического ведомства считает, что Украина сама нарушила Будапештский меморандум, который гарантировал ей территориальную целостность в ответ на отказ от ядерного оружия.

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