Климкин считает провокацией попытку РФ вернуть Украине оружие из аннексированного Крыма

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 году.

По словам Климкина, никакого официального предложения или дипломатической ноты по поводу оружия не было, он считает это провокацией. Поскольку, согласно конвенции 1907 года о правилах ведения войны, оружие должно начинать возвращаться после заключения мира.

Но никакого диалога по этим вопросам не было и украинское правительство не будет делать вещей, которые могут ослабить политическую позицию.

Напоследок министр напомнил, что ослаблять политическую и юридическую позицию Украины его команда не собирается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, которые сложились после "референдума" в оккупированном Крыму. При этом глава российского дипломатического ведомства считает, что Украина сама нарушила Будапештский меморандум, который гарантировал ей территориальную целостность в ответ на отказ от ядерного оружия.