Франция и Испания получат дополнительные места в Европарламенте после Brexit

Об этом сообщает издание EUobserver.

Примечательно, что комитет Европарламента по конституционному управлению утвердил соответствующую поправку к проекту доклада о распределении британской квоты среди 27 стран Евросоюза.

Ранее авторы проекта доклада заявили, что общее количество депутатов Европарламента должно составлять не более 700. Однако, в обновленном документе фигурирует 706 депутатов.

Известно, что дополнительные места также получат Нидерланды, Польша, Ирландия, Румыния.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пятую часть из 779 тысяч выданных за год удостоверений личности получили заявители, живущие в Великобритании и Северной Ирландии.Выдача паспортов увеличилась на 6% по сравнению с прошлым и на 15% по сравнению с 2015 годом.