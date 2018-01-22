ЕС создает первый в мире список контрафакта и пиратства

Главной идеей является определение рыночной площадки за пределами ЕС, где контрафакт, пиратство или другие формы хищения интеллектуальной собственности являются обычной практикой.

Примечательно, что в основу контрольного списка ляжет сообщение заинтересованных сторон и поможет информировать потребителей, которые, покупают продукты на этих рынках. В таком случае оно будет побуждать операторов и владельцев бизнеса бороться с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

По данным Управления интеллектуальной собственности, торговля контрафактной и пиратской продукцией в мире составляет около 338 млрд евро. ЕС несет от нее особенно тяжелые потери.

Мнения и предложения для публичных консультаций принимаются до 31 марта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 850 тысяч пачек сигарет, контрабандно ввезенных из соседней страны, ориентировочной стоимостью 300 тысяч долларов.