Трамп подытожил итоги года президенства

На страничке американского лидера появилось уведомлении, где Трамп подвел итоги своего президентства, коротко он охарактеризовал свою деятельность за год: "Многое сделано, однако еще больше предстоит сделать". Хозяин Белого Дома подметил свои успехи на фондовых рынках, усиление армии, контроля за преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами "Исламского государства". Трамп жалуется на его постоянное порицание со стороны СМИ, которая специально не афиширует успехи американского лидера.

Однако президент уверен, что у него есть значительные разногласия с Сенатом по поводу множества вопросов, где между сенаторами двух политических сил возникли разногласия на почве финансирования ряда спорных вопросов, связанных с принятием военного бюджета. Демократы требовали республиканцев включить в резолюцию мероприятия по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, чего сделано не было.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп продлил действие документа, который позволяет американским спецслужбам шпионить за иностранцами.