Польша намерена поддерживать Украину на международной арене

Польша в Организации Объединенных Наций будет полностью поддерживать все инициативы Киева по защите ее прав на международной арене.
Об этом передает "Польское радио".
По словам министр иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, Варшава довольна тем, как украинский министр поднимал вопрос важности Польши в качестве нового сильного игрока на международной арене. В свою очередь для Польши очень важно соблюдать все нормы международного права. Чапутович утверждает, что как в отношении Польши, так в отношении Украины существуют значительные внешние обстоятельства, которые подрывают систему международного права для обеих стран.
Варшава будет стремиться принять участие в попытке решения конфликта на востоке Украины. Особенно важной для нас будет позиция Польши в Совбезе ООН, пусть даже и качестве непостоянного члена на два года.
"Для Польши международное право является основой международного порядка", - резюмирует польский министр.
Как сообщалось в "УРА-Информ", члены Национального научного центра Польши, который финансирует фундаментальные исследования польских ученых, готовы помочь Украине в создании и запуске Национального фонда исследований.