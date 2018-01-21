Польша намерена поддерживать Украину на международной арене

Об этом передает "Польское радио".

По словам министр иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, Варшава довольна тем, как украинский министр поднимал вопрос важности Польши в качестве нового сильного игрока на международной арене. В свою очередь для Польши очень важно соблюдать все нормы международного права. Чапутович утверждает, что как в отношении Польши, так в отношении Украины существуют значительные внешние обстоятельства, которые подрывают систему международного права для обеих стран.

Варшава будет стремиться принять участие в попытке решения конфликта на востоке Украины. Особенно важной для нас будет позиция Польши в Совбезе ООН, пусть даже и качестве непостоянного члена на два года.

"Для Польши международное право является основой международного порядка", - резюмирует польский министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", члены Национального научного центра Польши, который финансирует фундаментальные исследования польских ученых, готовы помочь Украине в создании и запуске Национального фонда исследований.