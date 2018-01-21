Пекин недоволен геополитической стратегией Вашингтона

В уведомлении говорится, что такие действия и риторика Белого Дома вызывает сильную обеспокоенность по поводу настроений в Пентагоне. Подобная политика была характерна для Вашингтона конца ХХ века в период "холодной войны".

В свою очередь, Китай не имеет целью расширение военного присутствия и сфер влияния, а даже наоборот, делает все возможное, чтобы сохранять стабильность в регионе восточной и юго-восточной Азии. Руководство поднебесной подчеркнуло, что Китай ведет мирное строительство и размещает необходимые оборонные объекты на островах и рифах в Южнокитайском море.

Постоянное присутствие в акватории катайских вод американских эсминцев сильно отличается от той риторики сохранения мира, о которой постоянно говорит американский президент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения зашел в китайские территориальные воды Китая.