Молдова обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела через СМИ

Практически каждый день российские телеканалы показывают сюжеты, направленные против нашей власти, а также против Соединенных Штатов Америки и Запада.

Об этом в воскресенье, 21 января, в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, заявил председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду

Он подчеркнул, что значительные манипуляции в российских телеканалах, вещающих на территории Молдовы, касаются открытия в Молдове Бюро по связям с НАТО, а также распространение фейковых новостей.

Напомним, год назад в Республика Молдова начало свою работу представительство Североатлантического Альянса. Целью работы Офиса является укрепление обороноспособности страны, способствование перезагрузки взаимоотношения между РМ и НАТО без ущерба нейтралитету страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Молдове принят закон о противодействии иностранной пропаганде, который ограничит трансляцию из стран, которые не ратифицировали Европейскую Конвенцию о трансграничном вещании.