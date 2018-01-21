23:29 21.01.2018 | Политика | Новости
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Молдова обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела через СМИ

Россия через средства массовой информации вмешивается во внутренние дела Молдавии.

Молдова обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела через СМИ

Практически каждый день российские телеканалы показывают сюжеты, направленные против нашей власти, а также против Соединенных Штатов Америки и Запада.

Об этом в воскресенье, 21 января, в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, заявил председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду

Он подчеркнул, что значительные манипуляции в российских телеканалах, вещающих на территории Молдовы, касаются открытия в Молдове Бюро по связям с НАТО, а также распространение фейковых новостей.

Напомним, год назад в Республика Молдова начало свою работу представительство Североатлантического Альянса. Целью работы Офиса является укрепление обороноспособности страны, способствование перезагрузки взаимоотношения между РМ и НАТО без ущерба нейтралитету страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Молдове принят закон о противодействии иностранной пропаганде, который ограничит трансляцию из стран, которые не ратифицировали Европейскую Конвенцию о трансграничном вещании.

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