15:34 21.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гуттериш готов помочь в урегулировании конфликта на востоке Украины

В планах мероприятий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш на 2018 год главный пункт намечен на мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Гуттериш готов помочь в урегулировании конфликта на востоке Украины

Об этом передает "Радио Свобода".

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, генеральный секретарь готов покончить с последними "горячими" конфликтами на европейском континенте. Гуттериш считает, что украинские территории были насильно оккупированны российскими войсками, в частности это четко прослеживается в Крыму, за что на Москву были наложены серьезные санкционные ограничения.

Что касается восточных областей ОРДЛО, то здесь, по мнению Гуттериша, стоит продолжить реализацию Минских соглашений и он готов лично стать посредником в урегулировании этого вопроса.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - резюмирует португалец.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в поддержку соглашения по иранской ядерной программе.

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