Гуттериш готов помочь в урегулировании конфликта на востоке Украины

Об этом передает "Радио Свобода".

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, генеральный секретарь готов покончить с последними "горячими" конфликтами на европейском континенте. Гуттериш считает, что украинские территории были насильно оккупированны российскими войсками, в частности это четко прослеживается в Крыму, за что на Москву были наложены серьезные санкционные ограничения.

Что касается восточных областей ОРДЛО, то здесь, по мнению Гуттериша, стоит продолжить реализацию Минских соглашений и он готов лично стать посредником в урегулировании этого вопроса.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - резюмирует португалец.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в поддержку соглашения по иранской ядерной программе.