Гуттериш готов помочь в урегулировании конфликта на востоке Украины

В планах мероприятий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш на 2018 год главный пункт намечен на мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Об этом передает "Радио Свобода".
По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, генеральный секретарь готов покончить с последними "горячими" конфликтами на европейском континенте. Гуттериш считает, что украинские территории были насильно оккупированны российскими войсками, в частности это четко прослеживается в Крыму, за что на Москву были наложены серьезные санкционные ограничения.
Что касается восточных областей ОРДЛО, то здесь, по мнению Гуттериша, стоит продолжить реализацию Минских соглашений и он готов лично стать посредником в урегулировании этого вопроса.
"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - резюмирует португалец.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в поддержку соглашения по иранской ядерной программе.