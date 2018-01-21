17:56 21.01.2018 | Политика | Новости
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Франция инициировала созыв Совбеза ООН

Франция просит мировое сообщество созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

Франция инициировала созыв Совбеза ООН

Причиной для сбора стали события, которые в последние дни развернулись в Сирии, а именно то, что Турция официально начала масштабную военную операцию против курдов на севере Сирии с применением авиации и тяжелой артиллерии.  Операция носит название "Оливковая ветвь". 

Военная операция Турции в сирийском Африне, контролируемом курдами, началась «де-факто» с трансграничного обстрела. При этом никакие Турецкие подразделения пока в регион не входили. Однако курды уже заявили о потерях гражданского населения. Из 113 районов городе Африна атаке подверглись 108.

Глава МИД Франции также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа в Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее министр обороны Турции заявил о начале обстрела Африна.

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