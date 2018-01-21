Франция инициировала созыв Совбеза ООН

Причиной для сбора стали события, которые в последние дни развернулись в Сирии, а именно то, что Турция официально начала масштабную военную операцию против курдов на севере Сирии с применением авиации и тяжелой артиллерии. Операция носит название "Оливковая ветвь".

Военная операция Турции в сирийском Африне, контролируемом курдами, началась «де-факто» с трансграничного обстрела. При этом никакие Турецкие подразделения пока в регион не входили. Однако курды уже заявили о потерях гражданского населения. Из 113 районов городе Африна атаке подверглись 108.

Глава МИД Франции также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа в Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее министр обороны Турции заявил о начале обстрела Африна.