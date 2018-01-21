18:39 21.01.2018 | Политика | Новости
100184652:roman

Франция и Германия договорились усилить сотрудничество

Германия и Франция планируют подписать новый договор, который позволит углубить политико-экономическое сотрудничество между странами. Об этом передает DW.

Франция и Германия договорились усилить сотрудничество

Недавно лидеры государств Франции и Германии Эммануель Макрон и Ангела Меркель провели совместную встречу приуроченную к годовщине подписания Елисейского договора о взаимовыгодном сотрудничестве. Берлин и Париж планируют усилить сотрудничество в области обороны и безопасности, экономики, обмене технологий, социальных преобразованиях, туристического бизнеса и свободы слова и СМИ в странах.

Оба лидеры также планируют согласовать свои позиции по поводу внешней политики западного региона. В частности, поднимут вопрос об Украине.

При этом речь идет прежде всего о том, чтобы продвигаться на пути к более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидеры Германии и Франции заявили, что готовы принимать совместные решения для проведения реформы Европейского союза.

Поделиться
Читайте также:
 
Украина поддержала антикоррупционные протесты в Румынии - ФОТО Франция инициировала созыв Совбеза ООН Станцию метро "Театральная" временно перекроют Нападение в Кабуле: погиб украинец
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив