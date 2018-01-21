Франция и Германия договорились усилить сотрудничество

Германия и Франция планируют подписать новый договор, который позволит углубить политико-экономическое сотрудничество между странами. Об этом передает DW.
Недавно лидеры государств Франции и Германии Эммануель Макрон и Ангела Меркель провели совместную встречу приуроченную к годовщине подписания Елисейского договора о взаимовыгодном сотрудничестве. Берлин и Париж планируют усилить сотрудничество в области обороны и безопасности, экономики, обмене технологий, социальных преобразованиях, туристического бизнеса и свободы слова и СМИ в странах.
Оба лидеры также планируют согласовать свои позиции по поводу внешней политики западного региона. В частности, поднимут вопрос об Украине.
При этом речь идет прежде всего о том, чтобы продвигаться на пути к более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидеры Германии и Франции заявили, что готовы принимать совместные решения для проведения реформы Европейского союза.