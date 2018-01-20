12:15 20.01.2018 | Политика | Новости
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В Египте готовятся к президентским выборам

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси будет пытаться во второй раз возглавить страну. Об этом передает 

В Египте готовятся к президентским выборам

Так, шестой президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, режим которого часто называют авторитарным будет подавать свою кандидатуру на пост президента страны. Ряд либеральных политических кругов и оппозиция недовольно слишком большой ролью армии в Египте, а потому новые выборы могут стать площадкой для реформ этого института. 

На конференции с своими политическими коллегами Абдель Фаттах ас-Сиси отвечал на вопросы египтян относительно его достижений на посту президента за последние четыре года, и что он еще собирается сделать в новый срок. 

Напомним, что главнокомандующий армии ас-Сиси пришел к власти на волне протесто "Арабской весны", устранив от власти президента Мухаммеда Мурси. 

Первый тур выборов пройдет в конце марта, регистрация кандидатов начнется 20 января.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стала известна дата президентских выборов в Черногории, которые пройдут 15 апреля 2018 года.

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