В Египте готовятся к президентским выборам

Так, шестой президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, режим которого часто называют авторитарным будет подавать свою кандидатуру на пост президента страны. Ряд либеральных политических кругов и оппозиция недовольно слишком большой ролью армии в Египте, а потому новые выборы могут стать площадкой для реформ этого института.

На конференции с своими политическими коллегами Абдель Фаттах ас-Сиси отвечал на вопросы египтян относительно его достижений на посту президента за последние четыре года, и что он еще собирается сделать в новый срок.

Напомним, что главнокомандующий армии ас-Сиси пришел к власти на волне протесто "Арабской весны", устранив от власти президента Мухаммеда Мурси.

Первый тур выборов пройдет в конце марта, регистрация кандидатов начнется 20 января.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стала известна дата президентских выборов в Черногории, которые пройдут 15 апреля 2018 года.