09:49 20.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина должна продолжать делать реформы, - Миклош

Руководитель Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош утверждает, что перед страной существует соблазн приостановить процесс реформирования.

Украина должна продолжать делать реформы, - Миклош

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, для нашего государства это вполне нормальная ситуация, когда в преддверие выборов как президентских, так и парламентских есть угрозы приостановки процесса реформирования институций и ведомств, ведь в Украине еще не сформировалась устоявшаяся демократическая традиция. 

Потому очень много политиков ближе к выборам будут спекулировать на эту тему, но люди нуждаются в реформах, они нуждаются в  продолжении прогрессивных тенденций, отмечает Миклош.

Одним из важнейших обязательств Украины перед МВФ является проведение антикоррупционной реформы, если не провести этот законопроект через парламент, тогда страна не увидит очередного валютного транша, а без него Украина покамест не может обойтись.

Как сообщалось в "УРА-Информ", МВФ надеется на корректировку законопроекта об антикоррупционном суде.

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