Сам документ позволяет ЦРУ и ФБР проводить слежку за иностранцами и подозрительными гражданами с использованием прослушки, слежки и подставных агентов без получения специального разрешения суда. Кроме того, это распространяется и на физических и юридических лиц, которые находятся за пределами США.

Зарубежные государства сильно обеспокоены излишней активностью американских спецслужб, однако, как утверждает Трамп, для него интересы национальной безопасности Вашингтона и простых американцев всегда стоят на первом месте, тем более в такое неспокойное время.

"Только что подписал документ 702 о продлении сбора внешней разведывательной информации", - уведомил США Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки считает, что Россия сводит к нулю действия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею.