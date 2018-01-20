13:49 20.01.2018 | Политика | Новости
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Трамп разрешил ЦРУ следить за иностранцами

Президент США Дональд Трамп продлил действие документа, который позволяет американским спецслужбам шпионить за иностранцами. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп разрешил ЦРУ следить за иностранцами

Сам документ позволяет ЦРУ и ФБР проводить слежку за иностранцами и подозрительными гражданами с использованием прослушки, слежки и подставных агентов без получения специального разрешения суда. Кроме того, это распространяется и на физических и юридических лиц, которые находятся за пределами США.

Зарубежные государства сильно обеспокоены излишней активностью американских спецслужб, однако, как утверждает Трамп, для него интересы национальной безопасности Вашингтона и простых американцев всегда стоят на первом месте, тем более в такое неспокойное время.

"Только что подписал документ 702 о продлении сбора внешней разведывательной информации", - уведомил США Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки считает, что Россия сводит к нулю действия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею. 

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