Россия назвала "конфронтационной" новую оборонную стратегию США

По словам Лаврова, США совсем не базируется на международном праве, а только доказывает свое лидерство через такого рода "конфронтационные концепции и стратегии".

Ранее сообщалось, что в новой Стратегии национальной обороны США, представленной сегодня Пентагоном, Российская Федерация и Китай названы главными противниками США. Стратегия направлена на то, чтобы помешать агрессии со стороны Китая и России нанести ущерб интересам США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в основу новой Национальной оборонной стратегии США легло противодействие России и Китаю. Как отмечается, предыдущие полтора десятилетия американские приоритеты были сосредоточены на борьбе с исламистскими боевиками, и теперь они окончательно сместились.