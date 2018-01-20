04:00 20.01.2018 | Политика | Новости
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Россия назвала "конфронтационной" новую оборонную стратегию США

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвав "конфронтационной" новую оборонную стратегию США. Об этом он завил на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Россия назвала

По словам Лаврова, США совсем не базируется на международном праве, а только доказывает свое лидерство через такого рода "конфронтационные концепции и стратегии".

Ранее сообщалось, что в новой Стратегии национальной обороны США, представленной сегодня Пентагоном, Российская Федерация и Китай названы главными противниками США. Стратегия направлена на то, чтобы помешать агрессии со стороны Китая и России нанести ущерб интересам США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в основу новой Национальной оборонной стратегии США легло противодействие России и Китаю. Как отмечается, предыдущие полтора десятилетия американские приоритеты были сосредоточены на борьбе с исламистскими боевиками, и теперь они окончательно сместились.

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